Холифилд ошарашил признанием о мести Тайсону за откушенное ухо

26 мая, 2020, 15:41

Американский боксер Эвандер Холифилд, признался, что во время боя против Тайсона Фьюри хотел укусить соперника в ответ

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Холифилда, в 1997 году он еле удержался, чтобы не укусить Тайсона в ответ после того, как скандальный боксер откусил ему часть уха.

"Он укусил меня за ухо - никто и представить себе не мог такого. Невозможно ожидать, что тебя укусят за ухо. Помню, как я злился. Мне захотелось укусить его в ответ. Но один из членов моей команды предупреждал, что Тайсон попытается что-то сделать, и напомнил, что нужно сохранять спокойствие. Я отказался от этих мыслей, а он опять меня укусил. Когда бой остановили и все успокоилось, я понял, что поступил правильно. Считаю, тогда это спасло бокс", - сказал Холифилд.

57-летний Холифилд и 53-летний Тайсон провели два поединка - в 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха и был дисквалифицирован.

Сейчас оба боксера заявили о возобновлении карьеры и могут встретиться в третий раз.

Напомним, 7 мая Эвандер Холифилд заявил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном.

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