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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Металлиста" совершил самоубийство

Экс-футболист "Металлиста" совершил самоубийство


фото: Getty Images
Бывший форвард харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в Сербии

Об этом сообщает Sportske.net.

По информации издания, 38-летний экс-футболист снимал квартиру в центре Белграда со своей девушкой. Мрдакович сел на кровать со словами "Я больше не могу", после чего взял в руки пистолет.

Девушка сразу покинула помещение и вызвала полицию, которая прибыла в квартиру и подтвердила смерть Мрдаковича. Он застрелился в голову.

Мрдакович выступал за "Металлист" в сезоне-2005/06. Форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине.

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