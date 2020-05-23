Экс-футболист "Металлиста" совершил самоубийство
23 мая, 2020, 17:20
Бывший форвард харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в Сербии
Об этом сообщает Sportske.net.
По информации издания, 38-летний экс-футболист снимал квартиру в центре Белграда со своей девушкой. Мрдакович сел на кровать со словами "Я больше не могу", после чего взял в руки пистолет.
Девушка сразу покинула помещение и вызвала полицию, которая прибыла в квартиру и подтвердила смерть Мрдаковича. Он застрелился в голову.
Мрдакович выступал за "Металлист" в сезоне-2005/06. Форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине.
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