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Espreso.tvОбществоБез медобследование и надлежащей помощи: узник Кремля Гафаров находится в критическом состоянии, - Денисова

Без медобследование и надлежащей помощи: узник Кремля Гафаров находится в критическом состоянии, - Денисова


фото: rfe
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что незаконно заключенный в аннексированном Крыму Джемиль Гафаров имеет критическое состояние здоровья

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в Facebook.

Денисова отметила, что Гафаров имеет вторую группу инвалидности и уже более года незаконно удерживается в СИЗО Севастополя.

"Из-за имеющиехся хронических заболеваний и появления нестерпимой боли в области грудной клетки, почек и постоянного высокого давления не может содержаться в условиях места несвободы. Ведь в пенитенциарных учреждениях не обеспечивают Джемилю Гафарову проведения ни одного медицинского обследования и не придают должного медицинской помощи", - говорится в заявлении омбудсмена.

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Денисова призвала изменить меру пресечения политзаключенному и освободить его из-под стражи.

"Требую принять меры по предоставлению надлежащего медико-санитарного обеспечения гражданину Украины, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, и предоставить Джемилю Гафарову качественную врачебную помощь", - говорится в ее обращении к российскому омбудсмену Москальковой.

 

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