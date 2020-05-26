Без медобследование и надлежащей помощи: узник Кремля Гафаров находится в критическом состоянии, - Денисова

26 мая, 2020, 13:40

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что незаконно заключенный в аннексированном Крыму Джемиль Гафаров имеет критическое состояние здоровья

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в Facebook.

Денисова отметила, что Гафаров имеет вторую группу инвалидности и уже более года незаконно удерживается в СИЗО Севастополя.

"Из-за имеющиехся хронических заболеваний и появления нестерпимой боли в области грудной клетки, почек и постоянного высокого давления не может содержаться в условиях места несвободы. Ведь в пенитенциарных учреждениях не обеспечивают Джемилю Гафарову проведения ни одного медицинского обследования и не придают должного медицинской помощи", - говорится в заявлении омбудсмена.

Читайте также: Тюремщики РФ заявили, что политзаключенный из Крыма Гафаров не требует медицинской помощи

Денисова призвала изменить меру пресечения политзаключенному и освободить его из-под стражи.

"Требую принять меры по предоставлению надлежащего медико-санитарного обеспечения гражданину Украины, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, и предоставить Джемилю Гафарову качественную врачебную помощь", - говорится в ее обращении к российскому омбудсмену Москальковой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb