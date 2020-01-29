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Espreso.tvОбществоТюремщики РФ заявили, что политзаключенный из Крыма Гафаров не нуждается в медицинской помощи

Тюремщики РФ заявили, что политзаключенный из Крыма Гафаров не нуждается в медицинской помощи


фото: antipytki
Управление ФСИН России в аннексированном Крыму заявило, что фигурант второго симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенный Джемиль Гафаров не нуждается в медицинской помощи

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"В СМИ была опубликована информация о том, что подозреваемый Джемиль Гафаров, находящийся в СИЗО-1, срочно нуждается в медицинской помощи, которая ему не предоставляется. Данные сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Тюремщики РФ утверждают, что Гафаров "систематически наблюдается врачом-терапевтом по имеющимся заболеваниями, неоднократно осматривался узко-специализированными профильными врачами, вывозился в больницу".

"Сейчас общее состояние Гафарова Д. удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи не нуждается. Консультации врачей филиала медицинской части следственного изолятора получает в полном объеме, необходимыми медицинскими препаратами обеспечен. Сотрудниками медицинской части подготовлены документы на вывоз подозреваемого для проведения консультации врачами-специалистами. Вывоз будет осуществлен в плановом порядке", - отметили в ведомстве.

По сообщению ФСИН, сотрудниками медицинской части ежедневно совершаются обходы камер следственного изолятора для своевременного оказания медицинской помощи, приема жалоб и заявлений от заключенных в учреждении лиц.

Напомним, что омбудсвумен Людмила Денисова писала, что Джемилю Гафарову отказано в отмене решения суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. А также отмечала, что крымский татарин имеет хронические заболевания почек 4 стадии и страдает ишемической болезнью сердца. Учитывая состояние его здоровья, решение суда может стать фатальным для гражданина Украины и привести к смерти.

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