 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАфрика может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, - ВОЗ

Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не предоставят приоритетное значение тестированию. На континенте, как и раньше, сохраняются "пробелы и уязвимости"

Об этом сообщает агентство Reuters.

В ВОЗ считают, что лидеров стран нужно подталкивать к большему количеству тестов на коронавирус.

"Моя первая точка зрения на Африку, моя первая проблема: отсутствие тестирования приводит к тихой эпидемии в Африке. Поэтому мы должны продолжать подталкивать лидеров к определению приоритетов тестирования", - заявил специальный посланник ВОЗ Самба Соу на пресс-конференции в понедельник.

Читайте также: Причиной "загадочных" массовых смертей в Нигерии оказался коронавирус, - расследование

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что Африка является регионом с наименьшим количеством диагностированных случаев коронавируса, на который приходится менее 1,5% от общего числа случаев в мире и всего 0,1% смертей.

В то же время глава ВОЗ заявил, что опыт континента, связанный с другими эпидемиями, помог ему расширить масштабы своей реакции на коронавирус и избежать последствий, которые наблюдаются в других местах до сих пор. Однако, по его словам, в Африке, по-прежнему сохраняются "пробелы и уязвимости".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать