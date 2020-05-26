Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, - ВОЗ

26 мая, 2020, 10:54

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не предоставят приоритетное значение тестированию. На континенте, как и раньше, сохраняются "пробелы и уязвимости"

Об этом сообщает агентство Reuters.

В ВОЗ считают, что лидеров стран нужно подталкивать к большему количеству тестов на коронавирус.

"Моя первая точка зрения на Африку, моя первая проблема: отсутствие тестирования приводит к тихой эпидемии в Африке. Поэтому мы должны продолжать подталкивать лидеров к определению приоритетов тестирования", - заявил специальный посланник ВОЗ Самба Соу на пресс-конференции в понедельник.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что Африка является регионом с наименьшим количеством диагностированных случаев коронавируса, на который приходится менее 1,5% от общего числа случаев в мире и всего 0,1% смертей.

В то же время глава ВОЗ заявил, что опыт континента, связанный с другими эпидемиями, помог ему расширить масштабы своей реакции на коронавирус и избежать последствий, которые наблюдаются в других местах до сих пор. Однако, по его словам, в Африке, по-прежнему сохраняются "пробелы и уязвимости".