Причиной "загадочных" массовых смертей в Нигерии оказался коронавирус, - расследование

5 мая, 2020, 11:12

Предварительное расследование установило, что массовые смерти в штате Кано на севере Нигерии были вызваны коронавирусом

Об этом сообщает AFP .

В последнее время в штате Кано, где проживает около 12 млн человек, ежедневно хоронят десятки людей, умерших от "загадочной" болезни.

Местный штаб по борьбе с COVID-19 после опроса родственников умерших, установил, что скорее всего люди умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Согласно предварительному отчету и результатам тестов, большинство летальных случаев, зарегистрированных в последнее время, связаны с коронавирусом", - заявил руководитель группы.

По его словам, даже если рост показателя смертности изначально был связан с другими заболеваниями, то в настоящее время основной причиной массовых смертей в Кано является коронавирус.

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По официальным данным, в двухсотмиллионной Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, зафиксировали 2500 случаев коронавируса и 87 смертей.

С 4 мая карантинный режим ослабили в Лагосе, крупнейшем городе страны, и в столице Абуджа.