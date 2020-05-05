Причиной "загадочных" массовых смертей в Нигерии оказался коронавирус, - расследование
Об этом сообщает AFP .
В последнее время в штате Кано, где проживает около 12 млн человек, ежедневно хоронят десятки людей, умерших от "загадочной" болезни.
Местный штаб по борьбе с COVID-19 после опроса родственников умерших, установил, что скорее всего люди умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
"Согласно предварительному отчету и результатам тестов, большинство летальных случаев, зарегистрированных в последнее время, связаны с коронавирусом", - заявил руководитель группы.
По его словам, даже если рост показателя смертности изначально был связан с другими заболеваниями, то в настоящее время основной причиной массовых смертей в Кано является коронавирус.
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По официальным данным, в двухсотмиллионной Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, зафиксировали 2500 случаев коронавируса и 87 смертей.
С 4 мая карантинный режим ослабили в Лагосе, крупнейшем городе страны, и в столице Абуджа.
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