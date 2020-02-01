Из-за плана Трампа: Палестина разрывает отношения со США и Израилем
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По словам Аббаса, Палестина разорвет все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, из-за несогласия с планом мирного урегулирования ближневосточного конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
Выступая 1 февраля в Каире на встрече глав иностранных ведомств Лиги арабских государств, Аббас сказал, что предложение Трампа является нарушением договоренностей, согласованных Израилем и палестинцами в Осло в 1993 году. Аббас подчеркнул, что никогда не примет условия, предложенные Трампом, и не будет вести с Израилем переговоры. Палестинский лидер сказал, что не будет общаться и с самим Дональдом Трампом.
Аббас также заявил, что не продаст Иерусалим.
Руководство Палестинской администрации и движение ХАМАС, контролирующее полосу Газы, ранее отвергли мирный план. Саудовская Аравия и Египет призвали стороны конфликта изучить предложения США, но прямо их не поддержали. Однозначно отвергли план Трампа Иран и Сирия.
План, который Трамп назвал "сделкой века", предусматривает создание независимого Палестинского государства, но только на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Согласно плану, Израилюь должна отойти долина реки Иордан.
Иерусалим должен стать единой и неделимой столицей Израиля, хотя Восточный Иерусалим упомянут как столица Палестинского государства. План также предусматривает выделение Палестине до $ 50 млрд.
- Напомним, 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной, назвав его "последней возможностью" для палестинцев получить государство.
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