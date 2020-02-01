Из-за плана Трампа: Палестина разрывает отношения со США и Израилем

1 февраля, 2020, 18:25

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о расторжении отношений со США и Израилем из-за несогласия с планом мирного урегулирования главы Белого дома Дональда Трампа

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам Аббаса, Палестина разорвет все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, из-за несогласия с планом мирного урегулирования ближневосточного конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Выступая 1 февраля в Каире на встрече глав иностранных ведомств Лиги арабских государств, Аббас сказал, что предложение Трампа является нарушением договоренностей, согласованных Израилем и палестинцами в Осло в 1993 году. Аббас подчеркнул, что никогда не примет условия, предложенные Трампом, и не будет вести с Израилем переговоры. Палестинский лидер сказал, что не будет общаться и с самим Дональдом Трампом.

Аббас также заявил, что не продаст Иерусалим.

Руководство Палестинской администрации и движение ХАМАС, контролирующее полосу Газы, ранее отвергли мирный план. Саудовская Аравия и Египет призвали стороны конфликта изучить предложения США, но прямо их не поддержали. Однозначно отвергли план Трампа Иран и Сирия.

План, который Трамп назвал "сделкой века", предусматривает создание независимого Палестинского государства, но только на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Согласно плану, Израилюь должна отойти долина реки Иордан.

Иерусалим должен стать единой и неделимой столицей Израиля, хотя Восточный Иерусалим упомянут как столица Палестинского государства. План также предусматривает выделение Палестине до $ 50 млрд.