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Espreso.tvМирСтало известно, когда Испания откроет границы для иностранных туристов

Стало известно, когда Испания откроет границы для иностранных туристов


фото: REUTERS
Испания откроет границы для иностранных туристов 1 июля 2020 года

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает НВ .

По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания откроет границы для иностранных туристов с июля.

"Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма. Иностранные туристы уже могут начать планировать свой отпуск в нашей стране. Испании нужен туризм, а туризму нужна безопасность как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться риску у нас и не станут риском для нашей страны ", - сказал Санчес.

Вместе с тем он призвал испанцев планировать отдых внутри страны.

Испания стала одной из наиболее пострадавших стран от COVID-19. Там заразились более 234 тыс. человек, умерло более 28 тыс.

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