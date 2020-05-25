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Espreso.tvОбществоВ России количество инфицированных коронавирусом превысило 350 тыс.

В России количество инфицированных коронавирусом превысило 350 тыс.


фото: reuters
В Российской Федерации за минувшие сутки зафиксировали 8930 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее количество инфицированных в стране составляет 352 930 человек

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно ему, больше всего положительных результатов тестов на коронавирус в сутки зарегистрировали в Москве (+2560 человек за последние сутки), Московской области (+831), Санкт-Петербурге (+374), Свердловской (+279) и Нижегородской (+229) областях.

За сутки умер 91 пациент с COVID-19, с начала распространения коронавируса в России умерли 3627 человек.

Выздоровели 118 529 человек (+5497 человек за последние сутки).

С воскресенья в антирейтинге статистики стран, пораженных коронавирусом, Россия отошла на третье место, уступив второе Бразилии, по данным, как Worldometer (США - 1686000, Бразилия - 365,2 тыс.), Так и Университета Джонса Хопкинса (США - 1643000, Бразилия - 363,2 тыс.).

Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5514000, из них 346,9 тыс. летальных, выздоровели 2309000 человек.

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