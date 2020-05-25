В России количество инфицированных коронавирусом превысило 350 тыс.
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Согласно ему, больше всего положительных результатов тестов на коронавирус в сутки зарегистрировали в Москве (+2560 человек за последние сутки), Московской области (+831), Санкт-Петербурге (+374), Свердловской (+279) и Нижегородской (+229) областях.
За сутки умер 91 пациент с COVID-19, с начала распространения коронавируса в России умерли 3627 человек.
Выздоровели 118 529 человек (+5497 человек за последние сутки).
С воскресенья в антирейтинге статистики стран, пораженных коронавирусом, Россия отошла на третье место, уступив второе Бразилии, по данным, как Worldometer (США - 1686000, Бразилия - 365,2 тыс.), Так и Университета Джонса Хопкинса (США - 1643000, Бразилия - 363,2 тыс.).
Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5514000, из них 346,9 тыс. летальных, выздоровели 2309000 человек.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-