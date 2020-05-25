В Польше частично отменят масочный режим
Об этом в эфире Polsat News заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
"Думаю, что сегодня или завтра совместно с премьер-министром мы об этом сообщим. У нас есть три воеводства, где уровень инфицирования составляет единицу или более. Возможно, нужно подумать о том, чтобы оставить там эту обязанность (ношение масок - ред.) ", - заявил Шумовский.
Он добавил, что в остальных воеводств уровень инфицирования значительно ниже, поэтому там можно отменить масочный режим.
Как известно, в Польше введен обязательный масочный режим с 16 апреля.
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Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Польше наблюдается в Силезском воеводстве (юг страны, административный центр - Катовице) и Мазовецком воеводстве (Варшава.)
В Польше коронавирусом заболели уже более 21,3 тыс. человек, 996 человек скончались.
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