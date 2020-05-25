 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мининфраструктуры сообщили, когда Укрзализныця начнет продажу билетов

В Мининфраструктуры сообщили, когда Укрзализныця начнет продажу билетов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця начнет продажу билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС

Об этом он написал в Telegram .

"Укрзализныця начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - отметил Криклий.

Напомним, в Мининфраструктуры назвали все даты восстановления транспортного сообщения в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать