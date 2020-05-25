В Мининфраструктуры сообщили, когда Укрзализныця начнет продажу билетов

25 мая, 2020, 15:50

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця начнет продажу билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС

Об этом он написал в Telegram .

"Укрзализныця начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - отметил Криклий.

Напомним, в Мининфраструктуры назвали все даты восстановления транспортного сообщения в Украине.

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