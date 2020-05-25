В Мининфраструктуры сообщили, когда Укрзализныця начнет продажу билетов
25 мая, 2020, 15:50
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця начнет продажу билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС
Об этом он написал в Telegram .
"Укрзализныця начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - отметил Криклий.
Напомним, в Мининфраструктуры назвали все даты восстановления транспортного сообщения в Украине.
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