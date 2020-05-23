В Киеве введены новые правила пользования общественным транспортом

23 мая, 2020, 15:15

Киевская городская государственная администрация утвердила новые правила пользования общественным транспортом в условиях карантина

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

После восстановления работы общественного транспорта в Киеве в наземном транспорте и метрополитене будет введен ряд ограничений с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации обнародовала КГГА.

"Каждые 3 часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания. Так же дезинфекционные мероприятия каждые 3 часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена, обязательно - перед открытием станций метро ", - говорится в сообщении КГГА.

Пассажиров не будут допускать в транспорт без защитной маски. В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания должен проводиться температурный скрининг, пассажиры с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания не допускаются в метро.

Также в метрополитене должны быть обеспечены санитарные расстоянии не менее 1,5 м между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров будет полностью или частично ограничено вход на станции для соблюдения санитарных расстояний.

Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должны контролировать состояние их здоровья. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, нуждающихся в самоизоляции.

В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.

Отмечается, что Киевский метрополитен уже провел необходимые работы для восстановления пассажирских перевозок. В частности, каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом со значительным запасом действия антисептического вещества, все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы с пассажирами. На станциях размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме, вестибюли и платформы промаркированы для соблюдения социальной дистанции.

Полиция в метрополитене готова к осуществлению контроля за соблюдением правил.

Наземный общественный транспорт в Киеве возобновил работу с 12:00 23 мая, метрополитен начнет работу в понедельник, 25 мая.

Напомним, в Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки.

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