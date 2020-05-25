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Espreso.tvОбществоВ группах до 10 человек: МОН сообщило о возможном проведении сессий в вузах

В группах до 10 человек: МОН сообщило о возможном проведении сессий в вузах

С 1 июня в учреждениях высшего образования Украины возможно проведение экзаменационных сессий при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более, чем десять человек

Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает Интерфакс-Украина .

Все это будет зависеть от каждой отдельной административной территории и ситуации с коронавирусом в ней.

"Что касается проведения экзаменационных сессий. Так, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, так как перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) ", - сказала Мандзий.

Мандзий отметила, если показатели в области позволят ослаблять карантинные мероприятия, это означает, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу сессии.

"А также высшие учебные заведения в основном готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", - подчеркнула она.

  • Напомним, Министерство образования и науки разработало методические рекомендации учреждениям профессионального перед высшими и высшего образования по проведению семестрового оценивания студентов , а также защит дипломных работ и составления аттестационных экзаменов.

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