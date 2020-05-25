Степанов сообщил, когда могут начать проводить массовые мероприятия в Украине

25 мая, 2020, 10:35

До 22 июня в рамках ослабления карантина не предусмотрено проведение массовых мероприятий

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение вообще массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или ином этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня - как, каким образом можно решить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях ", - сообщил Степанов.