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Espreso.tvОбществоСтепанов сообщил, когда могут начать проводить массовые мероприятия в Украине

Степанов сообщил, когда могут начать проводить массовые мероприятия в Украине


фото: pravda.ua
До 22 июня в рамках ослабления карантина не предусмотрено проведение массовых мероприятий

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение вообще массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или ином этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня - как, каким образом можно решить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях ", - сообщил Степанов.

  • По состоянию на 9:00 понедельника, 25 мая, в Украине зафиксировано 21 245 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 623 - смертельные, 7234 пациента выздоровели.
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