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Espreso.tvОбществоВ Украине уже более 21 тыс. человек заразились коронавирусом, 623 пациента умерли, 7234 - выздоровели

В Украине уже более 21 тыс. человек заразились коронавирусом, 623 пациента умерли, 7234 - выздоровели

По состоянию на 9:00 понедельника, 25 мая, в Украине зафиксировано 21 245 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 623 - смертельных, 7234 пациенты выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 24 мая было зафиксировано 259 новых случаев.

По регионам эпидемия на данный момент распространяется следующим образом:

Винницкая область - 892 случая;
Волынская область - 783 случая;
Днепропетровская область - 875 случаев;
Донецкая область - 148 случаев;
Житомирская область - 641 случай;
Закарпатская область - 1082 случая;
Запорожская область - 415 случаев;
Ивано-Франковская область - 1281 случай;
Кировоградская область - 478 случаев;
г. Киев - 2652 случая;
Киевская область - 1437 случаев;
Львовская область - 1360 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 832 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1434 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1121 случай;
Харьковская область - 912 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 364 случая;
Черновицкая область - 3083 случая;
Черкасская область - 391 случай;
Черниговская область - 131 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 г. в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.

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