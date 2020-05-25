Стало известно, когда будет решаться будущее Шевченко в сборной Украины
25 мая, 2020, 17:48
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продлить контракт с УАФ на 2,5 года
Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.
В связи с переносом чемпионата Европы по футболу, Украинская ассоциация футбола намерена предложить Шевченко и его итальянскому тренерскому штабу новый контракт. Переговоры будут проводиться 5-6 июня, позже об этом будет объявлено официально.
Действующее соглашение Андрея Шевченко заканчивается в июле 2020 года, оно было рассчитано до конца Евро-2020. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021.
- 20 мая Украинская ассоциация футбола предложила главному тренеру национальной сборной Андрею Шевченко продлить контракт до чемпионата мира-2022 .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-