Стало известно, когда будет решаться будущее Шевченко в сборной Украины

25 мая, 2020, 17:48

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продлить контракт с УАФ на 2,5 года

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

В связи с переносом чемпионата Европы по футболу, Украинская ассоциация футбола намерена предложить Шевченко и его итальянскому тренерскому штабу новый контракт. Переговоры будут проводиться 5-6 июня, позже об этом будет объявлено официально.

Действующее соглашение Андрея Шевченко заканчивается в июле 2020 года, оно было рассчитано до конца Евро-2020. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021.