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Espreso.tvСпортСтало известно, когда будет решаться будущее Шевченко в сборной Украины

Стало известно, когда будет решаться будущее Шевченко в сборной Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продлить контракт с УАФ на 2,5 года

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

В связи с переносом чемпионата Европы по футболу, Украинская ассоциация футбола намерена предложить Шевченко и его итальянскому тренерскому штабу новый контракт. Переговоры будут проводиться 5-6 июня, позже об этом будет объявлено официально.

Действующее соглашение Андрея Шевченко заканчивается в июле 2020 года, оно было рассчитано до конца Евро-2020. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021.

 

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