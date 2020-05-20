Шевченко предложили продлить контракт со сборной Украины на ЧМ-2022

20 мая, 2020, 14:40

Украинская ассоциация футбола предложила главному тренеру национальной сборной Андрею Шевченко продлить контракт до чемпионата мира-2022

Об этом сообщает SportArena .

По информации издания, УАФ стремится сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб под руководством Андрея Шевченко, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места в группе.

Шевченко и его ассистенты получат от УАФ предложение продлить контракты на 2,5 года - до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.

Действующее соглашение Андрея Шевченко заканчивается в июле 2020 года, она была рассчитана до конца Евро-2020. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы было перенесено на 2021.

Напомним, 23 апреля Андрей Шевченко заявил, что не планирует совмещать работу в клубе и национальной команде.

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