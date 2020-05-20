 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШевченко предложили продлить контракт со сборной Украины на ЧМ-2022

Шевченко предложили продлить контракт со сборной Украины на ЧМ-2022


фото: Getty Images
Украинская ассоциация футбола предложила главному тренеру национальной сборной Андрею Шевченко продлить контракт до чемпионата мира-2022

Об этом сообщает SportArena .

По информации издания, УАФ стремится сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб под руководством Андрея Шевченко, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места в группе.

Шевченко и его ассистенты получат от УАФ предложение продлить контракты на 2,5 года - до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.

Действующее соглашение Андрея Шевченко заканчивается в июле 2020 года, она была рассчитана до конца Евро-2020. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы было перенесено на 2021.

  • Напомним, 23 апреля Андрей Шевченко заявил, что не планирует совмещать работу в клубе и национальной команде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать