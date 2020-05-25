СНБО планирует создать единый центр по изучению инфекционных болезней
25 мая, 2020, 15:20
В Украине планируют создать единый центр по изучению инфекционных болезней
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поручил создать рабочую группу, которая будет изучать вопрос создания единого информационно-аналитического центра по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают.
"В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают", - сказал он.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины подтвердили, что украинские ПЦР-тесты работают и соответствуют необходимым стандартам.
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