СНБО планирует создать единый центр по изучению инфекционных болезней

25 мая, 2020, 15:20

В Украине планируют создать единый центр по изучению инфекционных болезней

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поручил создать рабочую группу, которая будет изучать вопрос создания единого информационно-аналитического центра по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают.

"В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают", - сказал он.