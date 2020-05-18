Украинские ПЦР-тесты работают и отвечают необходимым стандартам, - МОЗ

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней сравнили украинские тесты с тестами европейского и производства и признали, что тесты работают", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств пока продолжается, но выводы Института позволяют утверждать, что тест-системы, которые были развезены в регионы - рабочие.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .