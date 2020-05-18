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Espreso.tvОбществоУкраинские ПЦР-тесты работают и отвечают необходимым стандартам, - МОЗ

Украинские ПЦР-тесты работают и отвечают необходимым стандартам, - МОЗ

Заместитель министра и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины подтвердили, что украинские ПЦР-тесты работают и соответствуют необходимым стандартам

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней сравнили украинские тесты с тестами европейского и производства и признали, что тесты работают", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств пока продолжается, но выводы Института позволяют утверждать, что тест-системы, которые были развезены в регионы - рабочие.

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