Украинские ПЦР-тесты работают и отвечают необходимым стандартам, - МОЗ
18 мая, 2020, 10:43
Заместитель министра и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины подтвердили, что украинские ПЦР-тесты работают и соответствуют необходимым стандартам
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней сравнили украинские тесты с тестами европейского и производства и признали, что тесты работают", - сказал Ляшко.
Также он добавил, что проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств пока продолжается, но выводы Института позволяют утверждать, что тест-системы, которые были развезены в регионы - рабочие.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-