"Более доступный": во Львовской ОГА объяснили инициативу проведения ИФА-тестов

25 мая, 2020, 19:46

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что проведение ИФА-тестов более доступное и есть большее количество лабораторий, которые могут его проводить, поэтому на Львовщине инициировали проведение таких анализов

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

Глава Львовской ОГА отметил, что области существует 24 лаборатории, которые могут проводить иммуноферментный анализ (ИФА-тестирования - ред).

"В настоящее время во Львовской области существует 24 лаборатории, которые могут проводить иммуноферментный анализ. Две из них во Львове. Остальные 22 частично во Львове, областных учреждениях здравоохранения и в районных, центрально-районных больницах по области в целом" , - отметил Козицкий.

Он отметил, что Львовщина пользуется рекомендациями Минздрава и Кабмина.

"Я считаю, что это четко целесообразно и нужно делать как ПЦР, так и иммуноферментный анализ. Иммуноферментный анализ имеет высокий показатель эффективности и прогнозируемости. Это инициатива Кабмина и Минздрава. В постановлении от 20 мая было четко прописано, был один из показателей, среднее количество тестирований методом полимеразной реакции или методом иммуноферментного анализа. Как иммуноферментный анализ является более доступным, большее количество лабораторий,

могут проводить, то мы и воспользовались этой рекомендацией. Я думаю, что другие области также воспользуются этой рекомендации ", - подчеркнул Козицкий.

Напомним, во Львове начинают ИФА-тестирование на определение антител к коронавирусу, а также чтобы узнать, перебоел ли человек уже COVID-19.

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