Три футболиста из УПЛ попали в рейтинг футболистов, которые "могут удивить в 2020 году", от УЕФА

15 января, 2020, 19:49

УЕФА составил символический рейтинг молодых игроков, "которые в 2020 году могут удивить мир", в списке присутствуют полузащитник "Зари" Богдан Леднев и защитник и хавбек "Шахтера" Додо и Тете

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В списке перспективных исполнителей из 50 футболистов нашлось место и трем представителям чемпионата Украины, среди которых один украинец.

В рейтинг вошел хавбек киевского "Динамо", который выступает в "Заре" на правах аренды, Богдан Леднев и два представителя "Шахтера" - Тете и Додо.

"Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота соперников и славится умением выполнять стандартные положения", - пишет о Ледневе УЕФА.

О Додо из "Шахтера" эксперты высказались так: "Прошлый сезон правый защитник провел в "Витории" из Гимарайнш. Летом вернулся в "Шахтер" и быстро освоился в Украине".

"В Бразилии Тете прозвали Ураганом. Причина - проходы по правому флангу со смещением в центр, которые сеют панику. В" Шахтере "он доказывает свой высокий уровень", - сказано о Тете.