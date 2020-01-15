Три футболиста из УПЛ попали в рейтинг футболистов, которые "могут удивить в 2020 году", от УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
В списке перспективных исполнителей из 50 футболистов нашлось место и трем представителям чемпионата Украины, среди которых один украинец.
В рейтинг вошел хавбек киевского "Динамо", который выступает в "Заре" на правах аренды, Богдан Леднев и два представителя "Шахтера" - Тете и Додо.
"Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота соперников и славится умением выполнять стандартные положения", - пишет о Ледневе УЕФА.
О Додо из "Шахтера" эксперты высказались так: "Прошлый сезон правый защитник провел в "Витории" из Гимарайнш. Летом вернулся в "Шахтер" и быстро освоился в Украине".
"В Бразилии Тете прозвали Ураганом. Причина - проходы по правому флангу со смещением в центр, которые сеют панику. В" Шахтере "он доказывает свой высокий уровень", - сказано о Тете.
- 8 января в рейтинге самых результативных команд десятилетия "Шахтер" занял 14-ю строчку .
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти