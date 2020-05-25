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Espreso.tvСпортПСЖ предложил аргентинскому форварду бешеную зарплату

ПСЖ предложил аргентинскому форварду бешеную зарплату

Руководство французского ПСЖ намерено сохранить в команде нападающего Мауро Икарди, который был арендован у миланского "Интера", заработная плата аргентинца может составить 10 млн евро в год

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

Парижский клуб предложил Икарди контракт с зарплатой 10 млн евро в год плюс бонусы. Ожидается, что "Интер" согласится отпустить 27-летнего аргентинца за 55-60 млн евро. Переговоры между клубами и Вандой Нарой, женой и агентом футболиста, находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне Икарди провел 31 матч, забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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