Освобожден еще один украинец, захваченный пиратами в Гвинейском заливе

25 мая, 2020, 11:49

Еще один украинец из числа захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе 19 апреля членов экипажа MV TOMMI RITSCHER, освобожден

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину", - написал он.

Семь украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе 22 марта, были освобождены 24 мая .