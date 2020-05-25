Освобожден еще один украинец, захваченный пиратами в Гвинейском заливе
25 мая, 2020, 11:49
Еще один украинец из числа захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе 19 апреля членов экипажа MV TOMMI RITSCHER, освобожден
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину", - написал он.
- Семь украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе 22 марта, были освобождены 24 мая .
Благая весть. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV «TOMMI RITSCHER» (захваченного в Гвинейском заливе 19 апреля). @UKRinNGA обеспечили миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2020
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-