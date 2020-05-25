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Espreso.tvОбществоОсвобожден еще один украинец, захваченный пиратами в Гвинейском заливе

Освобожден еще один украинец, захваченный пиратами в Гвинейском заливе


фото: FleetMon
Еще один украинец из числа захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе 19 апреля членов экипажа MV TOMMI RITSCHER, освобожден

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину", - написал он.

  • Семь украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе 22 марта, были освобождены 24 мая .

 

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