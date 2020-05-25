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Espreso.tvОбществоНазначение Саакашвили: Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений

Назначение Саакашвили: Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений


фото: gettyimages
Грузия ждет шагов для нормализации отношений от Украины после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой грузинское издание interpressnews .

25 мая посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прибыл на первые консультации в МИД Грузии после отзыва. В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва отношений или просмотра партнерства.

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.

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