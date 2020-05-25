Назначение Саакашвили: Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений
25 мая, 2020, 15:06
Грузия ждет шагов для нормализации отношений от Украины после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой грузинское издание interpressnews .
25 мая посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прибыл на первые консультации в МИД Грузии после отзыва. В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва отношений или просмотра партнерства.
"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.
- 8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
- Напомним, 9 мая стало известно, что Грузия требует экстрадировать Саакашвили , которого в Украине назначили главой Исполнительного комитета реформ.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-