Грузия требует от Украины экстрадировать Саакашвили

9 мая, 2020, 20:47

Грузия требует экстрадировать Саакашвили, которого в Украине назначили председателем Исполнительного комитета реформ

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире телеканала Imedia.

По его словам, в Грузии на Саакашвили заведено дело и он находится в розыске.

"Конечно, у нас была бы совсем другая реакция, если бы Саакашвили был просто гражданином Украины, а не был бы в розыске и осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинской власти в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство", - сказал Залкалиани.

Он добавил, что в международной практике стратегическое партнерство предполагает уважение суверенитета друг друга.

Напомним, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ результатов уже в ближайшие месяцы.

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