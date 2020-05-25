На Киевщине в Переяславе произошла вспышка COVID в общежитии

25 мая, 2020, 11:41

В студгородке города Переяслава у студента случайно обнаружили коронавирус при лечении травмы, теперь устанавливают круг общения носителя

Об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге, передает "Укринформ".

"Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые показали наличие коронавирусной инфекции", - рассказал Володин.

Он отметил, что сейчас описан круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы.

"По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры по изоляции этого общежития", - сообщил он.

Также Володин отметил, что получена положительный новость об эпидокружении в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

Напомним, по состоянию на 25 мая в Киевской области выявлено 1437 заболеваний COVID-19

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