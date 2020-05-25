На Киевщине в Переяславе произошла вспышка COVID в общежитии
Об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге, передает "Укринформ".
"Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые показали наличие коронавирусной инфекции", - рассказал Володин.
Он отметил, что сейчас описан круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы.
"По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры по изоляции этого общежития", - сообщил он.
Также Володин отметил, что получена положительный новость об эпидокружении в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.
Напомним, по состоянию на 25 мая в Киевской области выявлено 1437 заболеваний COVID-19
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