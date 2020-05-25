На Днепропетровщине рядом с обвалившимся мостом построят понтонный

25 мая, 2020, 15:25

Рядом с разрушенным мостом в Никопольском районе Днепропетровской области сводят временный - понтонный

Об этом заявил заместитель главы ОГА Александр Москаленко, передает пресс-служба ОГА.

"Пока будут продолжаться восстановительные работы, приняли решение смонтировать временную переправу, чтобы водители не делали значительный крюк по объездной дороге", - отметил заместитель главы Днепропетровской ОГА Александр Москаленко.

По его словам, сейчас вблизи разрушенного моста готовят "дорожную подушку" под будущий понтонный - отсыпают шлак.

Запустить новую переправу планируют уже завтра. Однако на вес грузовиков будут установлены ограничения.

Понтонную переправу через реку Чертомлык в Никопольском районе монтирует служба автодорог в Днепропетровской области при содействии облгосадминистрации. Одновременно готовят и проектно-изыскательскую документацию - для начала восстановления разрушенного моста.

Понтонный мост имеет плавучие опоры-понтоны, которые поддерживают палубу для движения транспорта и пешеходов. Его устанавливают как временную переправу через водоемы - при аварии или во время ремонта постоянных мостов.

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