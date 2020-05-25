На Днепропетровщине рядом с обвалившимся мостом построят понтонный
Об этом заявил заместитель главы ОГА Александр Москаленко, передает пресс-служба ОГА.
"Пока будут продолжаться восстановительные работы, приняли решение смонтировать временную переправу, чтобы водители не делали значительный крюк по объездной дороге", - отметил заместитель главы Днепропетровской ОГА Александр Москаленко.
По его словам, сейчас вблизи разрушенного моста готовят "дорожную подушку" под будущий понтонный - отсыпают шлак.
Запустить новую переправу планируют уже завтра. Однако на вес грузовиков будут установлены ограничения.
Понтонную переправу через реку Чертомлык в Никопольском районе монтирует служба автодорог в Днепропетровской области при содействии облгосадминистрации. Одновременно готовят и проектно-изыскательскую документацию - для начала восстановления разрушенного моста.
Понтонный мост имеет плавучие опоры-понтоны, которые поддерживают палубу для движения транспорта и пешеходов. Его устанавливают как временную переправу через водоемы - при аварии или во время ремонта постоянных мостов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
- На Днепропетровщине над заливом Каховского водохранилища под грузовиком обрушился автомобильный мост.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-