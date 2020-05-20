На Днепропетровщине обрушился мост, грузовик почти рухнул в воду

20 мая, 2020, 13:51

На Днепропетровщине над заливом Каховского водохранилища под грузовиком обрушился автомобильный мост, грузовик повис на обломках

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"На Днепропетровщине в селе Алексеевка рядом с Никополе под грузовиком обрушился автомобильный мост через залив Каховского водохранилища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центральная часть моста упала в воду. Грузовик повисла на обломках. Никто не пострадал, погибших тоже нет.

Сейчас на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники. Причины разрушения моста устанавливается.

Фото: dnipro.depo.ua

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