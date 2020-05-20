На Днепропетровщине обрушился мост, грузовик почти рухнул в воду
20 мая, 2020, 13:51
На Днепропетровщине над заливом Каховского водохранилища под грузовиком обрушился автомобильный мост, грузовик повис на обломках
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"На Днепропетровщине в селе Алексеевка рядом с Никополе под грузовиком обрушился автомобильный мост через залив Каховского водохранилища", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центральная часть моста упала в воду. Грузовик повисла на обломках. Никто не пострадал, погибших тоже нет.
Сейчас на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники. Причины разрушения моста устанавливается.
Фото: dnipro.depo.ua
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