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Espreso.tvОбществоЛукашенко обсудит с Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения

Лукашенко обсудит с Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения


фото: belta
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с главой КНР Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения

Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ.

Как сообщается, 22 мая Лукашенко посетил опытно-испытательной участок под Минском, где ему доложили о развитии ракетостроения в стране.

Глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко выразил Лукашенко замечание о том, что "китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается (в разработке ракет, - ред.) и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости ".

"Хорошо, давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим ... Я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему (совместное ракетостроение, - ред.). Не думаю, что это будет большой проблемой", - ответил Лукашенко.

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Президент Беларуси также отметил, что понимает китайскую сторону, "и они, и вы бизнесмены".

"Они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги", - добавил он.

Как сообщалось, во время посещения ОКБ ТСП Лукашенко потребовал продолжить разработку новых вооружений, в том числе ракет, которые могут поражать цели на расстоянии 300 километров.

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