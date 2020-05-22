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Espreso.tvОбщество"Это - сигнал": Лукашенко возмутился отказом РФ предоставить полигон для испытания белорусских ракет

"Это - сигнал": Лукашенко возмутился отказом РФ предоставить полигон для испытания белорусских ракет


фото: belta
Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился нежеланием России предоставить полигон для испытания ракет

Об этом сообщает БелТА .

Лукашенко отметил, что ракетное высокоточное вооружение до сих пор является лучшим способом ответить на военную агрессию. Сейчас Беларусь собирает китайские ракеты, а также разрабатывает собственную ракету, способную поражать цели на дальности до 300 км.

Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Однако ближайший союзник Беларуси - Россия отказывается предоставить такой полигон.

"Не надо перед русскими становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, еще и полигон не предоставляет ... Слушайте, это вопрос", - заявил Лукашенко.

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Он также дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Часть из них лежит в области совершенствования нормативно-правовой базы, организации взаимодействия с партнерами, отмечает издание.

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