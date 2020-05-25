Киево-Печерская лавра открылась после карантина
25 мая, 2020, 12:31
С 25 мая 2020 года сняты ограничения по посещению Киево-Печерской лавры
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
"Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 м должны присутствовать не более 1 человека" , - говорится в сообщении.
- 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерскую лавру, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывают на карантин .
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