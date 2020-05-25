 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКиево-Печерская лавра открылась после карантина

Киево-Печерская лавра открылась после карантина


фото: reuters
С 25 мая 2020 года сняты ограничения по посещению Киево-Печерской лавры

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 м должны присутствовать не более 1 человека" , - говорится в сообщении.

  • 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерскую лавру, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывают на карантин .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать