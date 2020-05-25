Киево-Печерская лавра открылась после карантина

25 мая, 2020, 12:31

С 25 мая 2020 года сняты ограничения по посещению Киево-Печерской лавры

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 м должны присутствовать не более 1 человека" , - говорится в сообщении.