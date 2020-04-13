Коронавирус: Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин, - Кличко

13 апреля, 2020, 12:16

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерскую лавру, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывают на карантин

Об этом он написал в Telegram.

"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - сообщил Кличко.

По его словам, из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 именно в монастыре. Всего там уже 90 больных COVID-19.

"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину о очаге заболевания", - сказал мэр Киева.