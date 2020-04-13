Коронавирус: Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин, - Кличко
13 апреля, 2020, 12:16
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерскую лавру, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывают на карантин
Об этом он написал в Telegram.
"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - сообщил Кличко.
По его словам, из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 именно в монастыре. Всего там уже 90 больных COVID-19.
"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину о очаге заболевания", - сказал мэр Киева.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-