 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин, - Кличко

Коронавирус: Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин, - Кличко


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерскую лавру, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывают на карантин

Об этом он написал в Telegram.

"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - сообщил Кличко.

По его словам, из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 именно в монастыре. Всего там уже 90 больных COVID-19.

"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину о очаге заболевания", - сказал мэр Киева.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать