Ким Чен Ын вышел в свет и провел совещание по ядерному потенциалу КНДР

24 мая, 2020, 09:16

Лидер КНДР Ким Чен Ын созвал военный совет, чтобы обсудить усиление ядерного арсенала страны. Это - его первое подтвержденное публичное выступление после временного отсутствия и слухов о проблемах со здоровьем

Лидер КНДР Ким Чен Ын созвал совещание военной комиссии правящей в стране Трудовой партии для обсуждения ядерного потенциала и вооруженных сил страны. Об этом в воскресенье, 24 мая 2020 года, сообщили государственные СМИ Северной Кореи, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Участники этого совещания, по данным СМИ, обнародовали новую политику "по дальнейшему усилению сдерживания ядерной войны в стране", а также "приведение стратегических вооруженных сил в состояние повышенной тревоги".

Также Ким Чен Ын обсудил расширение возможностей для сдерживания "угрожающих иностранных сил".

"Это стала первая за последние 20 дней публичное появление лидера КНДР, за которой официально сообщили. До этого, в начале мая, на фоне слухов о его здоровье, северокорейские государственные СМИ сообщили о якобы участии Ким Чен Ына в торжествах по открытию завода по производства удобрений. Впрочем, эта информация не имела подтверждения из независимых источников ", - отмечает DW.

По данным Washington Post, 15 мая 2020 года должностные лица администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обсуждали вопрос о возможности проведения первого из сентябре 1992 ядерного испытания .

Необходимость такого шага якобы обусловлена полученными американской стороной разведывательными данными о том, что Россия и Китай осуществляют ядерные испытания малой мощности.

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