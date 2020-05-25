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Espreso.tvСпортФутболиста АПЛ обвинили в групповом изнасиловании

Футболиста АПЛ обвинили в групповом изнасиловании


фото: Getty Images
Анонимный футболист АПЛ подозревается в причастности к групповому изнасилованию на одной из вечеринок во время карантина

Об этом сообщает Daily Star.

Исполнитель из элитного английского дивизиона обвиняется в причастности к сексуальному преступлению.

Полиция начала следствие после заявления предполагаемой жертвы изнасилования. Девушка уверена, что на вечеринке ей подмешали в напиток какой-то препарат. После чего она помнит только, что утром проснулась в постели рядом с футболистом, а также предполагает, что была изнасилована его друзьями.

Подруга жертвы утверждает, что та едва держалась на ногах уже после двух коктейлей, в то же время ее поведение в тот вечер было нетипичным.

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