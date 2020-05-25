Футболиста АПЛ обвинили в групповом изнасиловании
25 мая, 2020, 11:59
Анонимный футболист АПЛ подозревается в причастности к групповому изнасилованию на одной из вечеринок во время карантина
Об этом сообщает Daily Star.
Исполнитель из элитного английского дивизиона обвиняется в причастности к сексуальному преступлению.
Полиция начала следствие после заявления предполагаемой жертвы изнасилования. Девушка уверена, что на вечеринке ей подмешали в напиток какой-то препарат. После чего она помнит только, что утром проснулась в постели рядом с футболистом, а также предполагает, что была изнасилована его друзьями.
Подруга жертвы утверждает, что та едва держалась на ногах уже после двух коктейлей, в то же время ее поведение в тот вечер было нетипичным.
- 12 мая президент одной из команд английской премьер-лиги анонимно заявил, что возможна полная остановка текущего футбольного сезона .
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