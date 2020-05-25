Экс-игрок сборной Украины стал тренером сельского клуба

25 мая, 2020, 13:50

Бывший защитник сборной Украины Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером "Колоса" из села Ковалевка

Об этом сообщает footballua.tv .

Бывший игрок "Динамо" отвечает за разминку и фитнес-подготовку.

"Я уже работаю в Колосе, мы договорились. Приезжаю на базу, отвечаю за разминку и фитнес-подготовку. Уже работаю непосредственно с футболистами. В чемпионате был большой перерыв из-за карантина. И сейчас команды будут не в лучшей форме. Но благодаря матчам будут возвращать свои кондиции. Думаю, что 6 июня команда будет выглядеть уже по-другому", - сказал Виталий Мандзюк.

34-летний Мандзюк завершил игровую карьеру из-за серьезной травмы колена в 2015-м, когда ему было 28 лет.

"Динамо" защитник провел 29 матчей, на его счету также 24 сыгранных поединков за сборную Украины.