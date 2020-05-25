Экс-игрок сборной Украины стал тренером сельского клуба
25 мая, 2020, 13:50
Бывший защитник сборной Украины Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером "Колоса" из села Ковалевка
Об этом сообщает footballua.tv .
Бывший игрок "Динамо" отвечает за разминку и фитнес-подготовку.
"Я уже работаю в Колосе, мы договорились. Приезжаю на базу, отвечаю за разминку и фитнес-подготовку. Уже работаю непосредственно с футболистами. В чемпионате был большой перерыв из-за карантина. И сейчас команды будут не в лучшей форме. Но благодаря матчам будут возвращать свои кондиции. Думаю, что 6 июня команда будет выглядеть уже по-другому", - сказал Виталий Мандзюк.
34-летний Мандзюк завершил игровую карьеру из-за серьезной травмы колена в 2015-м, когда ему было 28 лет.
"Динамо" защитник провел 29 матчей, на его счету также 24 сыгранных поединков за сборную Украины.
- 13 марта вингер сборной Сенегала Мамаду Данфи стал игроком коваливского "Колоса" .
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