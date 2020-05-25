Экономика Германии упала в рецессию

25 мая, 2020, 15:48

Экономика Германии потерпела наибольшую рецессию со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов

Из-за пандемии коронавируса валовой внутренний продукт ФРГ в первом квартале 2020 года сократился на 2,2%, сообщила в понедельник, 25 мая, немецкая статистическая служба Destatis.

Большее падение наблюдалось только в первом квартале 2009 года, когда ВВП сократился на 4,7%, напоминают в ведомстве.

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Экономический спад затронул и торговлю Германии с другими странами: так, на 4% сократился экспорт товаров одновременно ненамного (0,7%) вырос экспорт услуг. Импорт и товаров, и услуг упал на 1,6%.

В Германии карантин из-за эпидемии коронавируса ввели 22 марта. Хотя он был не такой строгий, как в остальных странах, немецкие экономисты уже прогнозируют еще большее падение ВВП во втором квартале, передает MarketWatch.