Чемпион мира по футболу рассказал, что болеет за Усика и Ломаченко

25 мая, 2020, 12:26

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов увлекается волейболом и бильярдом, а также боями боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В свободное время Попов любит сыграть в волейбол.

"Люблю смотреть все виды спорта, когда выпадает свободное время. Если есть возможность, люблю играть в волейбол и большой бильярд. Болею за наших боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также очень нравится боец UFC Хабиб Нурмагомедов", - рассказал футболист.

В текущем сезоне 21-летний Денис Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. Летом 2019 футболист стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.