Чемпион мира по футболу рассказал, что болеет за Усика и Ломаченко
25 мая, 2020, 12:26
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов увлекается волейболом и бильярдом, а также боями боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
В свободное время Попов любит сыграть в волейбол.
"Люблю смотреть все виды спорта, когда выпадает свободное время. Если есть возможность, люблю играть в волейбол и большой бильярд. Болею за наших боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также очень нравится боец UFC Хабиб Нурмагомедов", - рассказал футболист.
В текущем сезоне 21-летний Денис Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. Летом 2019 футболист стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.
- 10 апреля стало известно, что защитники киевского "Динамо" Денис Попов и Виталий Миколенко попали в сферу интересов итальянского "Наполи" .
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