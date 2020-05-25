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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу рассказал, что болеет за Усика и Ломаченко

Чемпион мира по футболу рассказал, что болеет за Усика и Ломаченко


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов увлекается волейболом и бильярдом, а также боями боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В свободное время Попов любит сыграть в волейбол.

"Люблю смотреть все виды спорта, когда выпадает свободное время. Если есть возможность, люблю играть в волейбол и большой бильярд. Болею за наших боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также очень нравится боец UFC Хабиб Нурмагомедов", - рассказал футболист.

В текущем сезоне 21-летний Денис Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. Летом 2019 футболист стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.

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