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Espreso.tvСпортБлохин назвал лучший матч за время тренерской карьеры

Блохин назвал лучший матч за время тренерской карьеры


фото: Getty Images
Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин считает лучшим матчем за время его тренерской карьеры - квалификацию чемпионата мира-2006 Турция - Украина

Об этом сообщает ua-football.

Блохин вспомнил, что тогда украинцы боролись за престиж страны.

"Для нашей команды было очень важно не ошибиться в Стамбуле, продемонстрировав уверенную игру. К встрече с Турцией ребята подошли очень ответственно, ведь результат матча имел для нас важное значение - ведь мы боролись не только за первое место в группе, но и за престиж. в том поединке наша команда продемонстрировала одну из лучших своих игр в отборочном цикле ", сказал тренер.

67-летний Олег Блохин возглавлял национальную команду в период с 2003-го по 2007 год и с 2011-го по 2012-й. Под его руководством сборная провела 63 матча, в которых одержала 28 побед.

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