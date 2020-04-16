Блохин поиздевался над уровнем чемпионата Беларуси по футболу
16 апреля, 2020, 10:23
Экс-тренер сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин заявил, что не следит за чемпионатом Беларуси по футболу, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса
Об этом сообщает "Футбольный клуб" .
По словам Блохина, он не следит за чемпионами Беларуси и Таджикистана, которые продолжаются во время пандемии коронавируса,-за низкого уровня турниров.
"За чем там следить. Белорусы всерьез говорят, что турнир у них сильнее украинского, но это же даже не смешно. До уровня чемпионата Таджикистана не опускаюсь. И нашу премьер-лигу до паузы трудом осиливаю, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызвал, а тут - Беларусь и тем более Таджикистан ", - сказал Блохин.
- Напомним, 15 апреля в Министерстве спорта Беларуси заявили, что не видят оснований останавливать чемпионат страны по футболу, несмотря на пандемию коронавируса.
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