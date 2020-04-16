Блохин поиздевался над уровнем чемпионата Беларуси по футболу

16 апреля, 2020, 10:23

Экс-тренер сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин заявил, что не следит за чемпионатом Беларуси по футболу, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса

Об этом сообщает "Футбольный клуб" .

По словам Блохина, он не следит за чемпионами Беларуси и Таджикистана, которые продолжаются во время пандемии коронавируса,-за низкого уровня турниров.

"За чем там следить. Белорусы всерьез говорят, что турнир у них сильнее украинского, но это же даже не смешно. До уровня чемпионата Таджикистана не опускаюсь. И нашу премьер-лигу до паузы трудом осиливаю, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызвал, а тут - Беларусь и тем более Таджикистан ", - сказал Блохин.