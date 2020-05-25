 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество500 грн в сутки: в Черниговском СИЗО открыли платные камеры

500 грн в сутки: в Черниговском СИЗО открыли платные камеры

В Черниговском следственном изоляторе появились платные камеры с улучшенными условиями

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что в Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки - 500 грн; за неделю - 1600 грн; за месяц - 3500 грн.

За плату заключенным будут предоставляться места в камерах с улучшенными бытовыми условиями. В частности, в платных камерах будет увеличена норма площади на одного заключенного, отгороженный санузел и минимальный набор необходимых бытовых условий.

"Средства за эти услуги будут направлять на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тд", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ближайшее время платные камеры появятся в СИЗО Харькова и Одессы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать