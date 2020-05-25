500 грн в сутки: в Черниговском СИЗО открыли платные камеры

25 мая, 2020, 17:04

В Черниговском следственном изоляторе появились платные камеры с улучшенными условиями

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что в Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки - 500 грн; за неделю - 1600 грн; за месяц - 3500 грн.

За плату заключенным будут предоставляться места в камерах с улучшенными бытовыми условиями. В частности, в платных камерах будет увеличена норма площади на одного заключенного, отгороженный санузел и минимальный набор необходимых бытовых условий.

"Средства за эти услуги будут направлять на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тд", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ближайшее время платные камеры появятся в СИЗО Харькова и Одессы.

Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями . В частности, такие появились в киевском СИЗО

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