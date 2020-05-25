26 мая в Киевской области ослабят карантин, - ОГА

25 мая, 2020, 11:05

Карантин в Киевской области ослабят с 26 мая

Об этом заявил на брифинге врио председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает РБК-Украина.

Было проведено оперативное заседание региональной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение, что "с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчается".

"Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 11,94, заполненность коек (в больницах, - ред.) - 19,03%, количество ПЦР-тесов (на коронавирус, - ред.) - 19,34 на 100 тыс . человек. Эти цифры получили рано утром ", - заявил он.

Будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садов, также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей.