Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает, - Трамп

24 мая, 2020, 22:22

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Кремль не хочет его победы на президентских выборах

Об этом он заявил в интервью Full Measure.

По словам Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин несмотря на то, что хорошо к нему относится, не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок.

"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Но, думаю, он хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы" - сказал Трамп.

Президент США добавил, что его победы на выборах не хочет и Китай. Причины он не уточнил.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Напомним, 14 мая кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в опросе относительно голосования на выборах президента на 5%.

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