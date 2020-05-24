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Espreso.tvМирЯ - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает, - Трамп

Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает, - Трамп


фото: REUTERS
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Кремль не хочет его победы на президентских выборах

Об этом он заявил в интервью Full Measure.

По словам Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин несмотря на то, что хорошо к нему относится, не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок.

"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Но, думаю, он хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы" - сказал Трамп.

Президент США добавил, что его победы на выборах не хочет и Китай. Причины он не уточнил.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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