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Espreso.tvОбществоВыборы в США: Байден опережает Трампа на 5%, - опрос CNN

Выборы в США: Байден опережает Трампа на 5%, - опрос CNN

Кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в опросе относительно голосования на выборах президента

Об этом сообщает СNN .

Опрос показывает, что 51% людей выберут Байдена, за Трампа отдадут голоса 46% избирателей

Главным преимуществом Трампа перед кандидатом от демократов избиратели назвали экономические компетенции - 54% опрошенных. А вот в вопросе борьбы с пандемией коронавируса респонденты предпочли оппоненту президента - 51%.

Негативно относится к Трампу - 55%, к Байдену - 46%.

По сравнению с прошлым опросом , действующий президент набрал 4%, а демократ потерял 2%.

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