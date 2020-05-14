Выборы в США: Байден опережает Трампа на 5%, - опрос CNN
14 мая, 2020, 09:03
Кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в опросе относительно голосования на выборах президента
Об этом сообщает СNN .
Опрос показывает, что 51% людей выберут Байдена, за Трампа отдадут голоса 46% избирателей
Главным преимуществом Трампа перед кандидатом от демократов избиратели назвали экономические компетенции - 54% опрошенных. А вот в вопросе борьбы с пандемией коронавируса респонденты предпочли оппоненту президента - 51%.
Негативно относится к Трампу - 55%, к Байдену - 46%.
По сравнению с прошлым опросом , действующий президент набрал 4%, а демократ потерял 2%.
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