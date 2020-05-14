Выборы в США: Байден опережает Трампа на 5%, - опрос CNN

14 мая, 2020, 09:03

Кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в опросе относительно голосования на выборах президента

Об этом сообщает СNN .

Опрос показывает, что 51% людей выберут Байдена, за Трампа отдадут голоса 46% избирателей

Главным преимуществом Трампа перед кандидатом от демократов избиратели назвали экономические компетенции - 54% опрошенных. А вот в вопросе борьбы с пандемией коронавируса респонденты предпочли оппоненту президента - 51%.

Негативно относится к Трампу - 55%, к Байдену - 46%.

По сравнению с прошлым опросом , действующий президент набрал 4%, а демократ потерял 2%.