В Израиле начался судебный процесс против премьера Нетаньяху

24 мая, 2020, 20:20

В окружном суде Иерусалима 24 мая начался судебный процесс по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Об этом сообщает DW.

В зал заседаний Нетаньяху пришел в защитной маске в сопровождении охранников. Сотни людей вышли на улицы Иерусалима, чтобы принять участие в протестах против политика и акциях в его поддержку.

На скамье подсудимых глава правительства оказался из-за обвинений в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Политик заявил в суде, что полиция и прокуратура сфабриковали эти обвинения против него. При этом он потребовал вести прямую трансляцию судебного заседания.

Дело Нетаньяху рассматривают трое судей окружного суда Иерусалима. Председательствующая судья Рифка Фельдман-Фридман уже имеет опыт громких антикоррупционных процессов. В 2015 году она входила в судейскую комиссию, которая вынесла приговор одному из предшественников Нетаньяху на посту главы правительства Израиля - Эхуду Ольмерту.

Ожидается, что в ходе процесса по делу Биньямина Нетаньяху будут допрошены около 300 свидетелей.

Обвинения в мошенничестве, коррупции и растрате были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре 2019 года. Помимо прочего, политик подозревается в том, что он предоставил телекоммуникационному концерну Bezeq юридические льготы, когда занимал пост министра связи. В ответ СМИ, принадлежащие концерну, должны были освещать деятельность Нетаньяху в позитивном ключе.

Кроме того, обвинение утверждает, что Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от американского продюсера Арнона Милчэна и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения на общую сумму в 1 млн шекелей (258 тыс. евро ).

По обвинению во взяточничестве Нетаньяху грозит до 10 лет тюрьмы. Максимальное наказание по статьям о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями составляет три года заключения. Сам Нетаньяху неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, называя их "охотой на ведьм".

Напомним, 17 мая Кнессет Израиля утвердил состав нового правительства, которое представил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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