В Израиле утвердили состав правительства "национального единства"
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Таким образом, парламент положил конец политическому кризису, который длился полтора года.
"Народ хотел единства, и это то, что он получил", - сказал Нетаньяху, отметив, что стремится избежать четвертых парламентских выборов.
Согласно его соглашения с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру. Ганц до того, как станет премьером, займет в новом кабинете пост министра обороны.
В правительстве будет 36 министров - это рекордное количество в истории Израиля.
Политический кризис в Израиле длился 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства.
По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство. После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.
- Напомним, 21 апреля лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц объявили о создании правительства "национального единства" .
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