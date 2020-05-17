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Espreso.tvМирВ Израиле утвердили состав правительства "национального единства"

В Израиле утвердили состав правительства "национального единства"


фото: REUTERS
Кнессет Израиля утвердил состав нового правительства, которое представил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Таким образом, парламент положил конец политическому кризису, который длился полтора года.

"Народ хотел единства, и это то, что он получил", - сказал Нетаньяху, отметив, что стремится избежать четвертых парламентских выборов.

Согласно его соглашения с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру. Ганц до того, как станет премьером, займет в новом кабинете пост министра обороны.

В правительстве будет 36 министров - это рекордное количество в истории Израиля.

Политический кризис в Израиле длился 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства.

По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство. После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

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