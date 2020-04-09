Российский боксер назвал условие боя-реванша с Гвоздиком
Об этом сообщает Xsport.ua.
По словам чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Артура Бетербиева, повторная встреча с Александром Гвоздиком заинтересует его только в случае, если украинец получит один из титулов.
"Обычно реванша требуют, когда человек от сильнейшего удара упал, или различное решение судей. А так ... Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем. Для меня это тоже будет интересно. Хотя я с ним боксировал дважды. В любителях я его побеждал и в профессионалах. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира, у него будет пояс. Тогда буду рад с ним побоксировать еще раз", - сказал Бетербиев.
В октябре 2019 г. Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом в объединительном поединке.
- Напомним, 27 февраля Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою после поражения от Артура Бетербиева.
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