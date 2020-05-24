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Espreso.tvОбществоСтало известно, когда смягчат карантин на Киевщине

Стало известно, когда смягчат карантин на Киевщине


фото: Укрінформ
В Киевской областной государственной администрации заявили, что рассчитывают на смягчение карантина уже в ближайшие дни

Об этом сообщает официальный сайт Киевской ОГА.

По словам и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина в области наблюдается снижение показателя инцидентности, что дает основания рассчитывать на смягчение карантина в ближайшие дни.

"Третий день подряд наблюдаем снижение показателя инцидентности в Киевской области. Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать в ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое крайне ожидаемое решение немедленно", - сказал Володин.

По данным Киевского областного лабораторного центра, на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. Населения) составляет 12,45 при установленной МЗ норме для ослабления карантина в 12. По состоянию на 13:00 23 мая показатель инцидентности в Киевской области был в пределах 13,02.

Володин напомнил, что эпидемическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом характеризуют три показателя: инцидентность, загруженность коек, охват тестированием.

"Должны справиться с первым показателем", - отметил Володин.

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