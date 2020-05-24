9 областей все еще не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ

24 мая, 2020, 15:25

В Министерстве здравоохранения заявили, что девять областей не готовы к ослаблению карантина

Об этом сообщает официальный сайт МЗ.

По состоянию на 24 мая девять регионов Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий - Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Данные МОЗ свидетельствуют, что эти регионы не соответствуют требуемому показателю инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) или охвата тестированием.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 часов утра воскресенья, 24 мая 2020 года, в Украине насчитывалось 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных. 7 108 пациентов выздоровели.

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