 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество9 областей все еще не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ

9 областей все еще не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ


фото: Укрінформ
В Министерстве здравоохранения заявили, что девять областей не готовы к ослаблению карантина

Об этом сообщает официальный сайт МЗ.

По состоянию на 24 мая девять регионов Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий - Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Данные МОЗ свидетельствуют, что эти регионы не соответствуют требуемому показателю инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) или охвата тестированием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 мая, 2020 воскресенье

23 мая, 2020 суббота

больше новостей

24 мая, 2020 воскресенье

23 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать