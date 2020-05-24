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Espreso.tvОбщество"Пленки Деркача" нужны, чтобы лишить Украину поддержки США накануне планируемого Путиным нового наступления на Донбассе, - Пионтковский

"Пленки Деркача" нужны, чтобы лишить Украину поддержки США накануне планируемого Путиным нового наступления на Донбассе, - Пионтковский


фото: Los Angeles Times
Известный политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) объяснил природу скандала с обнародованием народным депутатом Андреем Деркачем записей разговоров вроде с участием Джо Байдена и Петра Порошенко

Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 23 мая 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Намного все серьезнее, чем просто втянуть Украину в американские предвыборные страсти. Это вторичный вектор. Задача (Кремля - ред.) сейчас - это изолировать Украину от ее важнейшего геополитического союзника, Соединенных Штатов, в преддверии, по моим впечатлениям, подготовливаемого в самые ближайшие, возможно, дни крупномасштабной силовой операции против Украины. Военные силы ОРДЛО приведены в полную боевую готовность. Последние два дня 100% времени российских пропагандистских шоу заняты ненавистю к Украине", - объяснил Пионтковский.

По его мнению, военная "встряска" электората Путина необходима ему в связи с планируемым им на 24 июня или 8 июля всероссийского конституционного референдума о продлении его президентских полномочий.

Этот так называемый референдум, напомним, должен был состоятся весной, но был отменен в связи с карантином.

Политолог уверен, что за "пленками Деркача" однозначно стоят российские спецслужбы.

"Сейчас Путин создает такую ситуацию, что Трамп как бы обязан ему. На глазах всего мира Путин сделал громадную услугу Трампу и Трамп тем самым парализует возможную реакцию американского военно-политического истеблишмента на эксалацию военных действий против Украины", - отметил Пионтковский.

"Сейчас важно кто отреагирует первым. Если Помпео, высказав серьезную обеспокоенность американского Госдепа и Пентагона по российским передвижениям на Донбассе, то он уже зафиксирует реакцию на эту провокацию. А если Помпео промолчит, а первым выскочит Трамп, играя под дудочку Путина, тогда эта комбинация для Путина удалась", - подчеркнул аналитик.

 

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