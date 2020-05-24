"Год Зеленского - год реванша". В 14:00 на Майдане и еще в 30 городах Украины начнется акция # СтопРеванш

24 мая, 2020, 10:57

В воскресенье, 24 мая 2020 года, в 14:00 на Майдане Независимости в Киеве и еще более чем в 30 городах Украины начнется акция "Стоп реванш!"

Об этом со ссылкой на страницу общественной организации "Движение Сопротивления Капитуляции", которая является главным организатором сегодняшнего мероприятия, передает Еспресо.TV .

"Власть уверенно идет курсом Януковича и выбрала капитуляции перед агрессором. Мы их остановить", - заявляет оргкомитет.

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Перечень городов - участников акции можно найти по этой ссылке .

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